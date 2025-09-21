Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Barcelona controló y venció con autoridad a Getafe por La Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los dirigidos por Hansi Flick celebraron sin mayores contratiempos.

 EFE
FC Barcelona cerró la quinta fecha de la liga española con una inapelable victoria por 3-0 ante Getafe, que además sirvió para asentar al equipo pese a que Lamine Yamal sigue fuera por lesión.

Ferran Torres se matriculó con un doblete en la primera parte (15', 34') para adelantar al conjunto "culé" en el Estadio "Johan Cruyff".

Dani Olmo apareció a los 62' para cerrar el marcador con la tercera cifra blaugrana, ratificando el amplio dominio catalán con 72 por ciento de posesión y 16 disparos al arco, contra los apenas tres intentos visitantes.

Así, Barcelona llegó a 13 puntos con su segundo triunfo seguido, solo por detrás de Real Madrid, que tiene cosecha perfecta con 15 unidades.

