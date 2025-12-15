Betis de Manuel Pellegrini sufrió nuevo tropiezo en La Liga al empatar ante Rayo Vallecano

Un pobre empate sin goles fue el que rescató el Real Betis de Manuel Pellegrini ante Rayo Vallecano en su visita a Madrid, resultado que alejó al chileno y los suyos de su objetivo de clasificar a la próxima UEFA Champions League.

Los pupilos del "Ingeniero" venían con el impulso anímico que significó su victoria por Europa League sobre Dínamo de Zagreb, resultado que les permitió abrochar al menos la clasificación a la ronda de playoff por un boleto en octavos de final.

Sin embargo, los primeros pasajes del pleito fueron bastante interrumpidos por las lesiones de Diego Llorente en el cuadro sevillano y Jorge de Frutos en el dueño de casa, ofreciendo un espectáculo carente de emociones en los arcos.

De hecho, la primera ocasión clara ocurrió recién en el minuto 27 con un zapatazo que sacó el portero bético Álvaro Valles y en el rebote, ningún futbolista madrileño pudo empujar la pelota. En el 33', Isaac Palazón volvió a probar los guantes del meta visitante.

En el arranque del complemento, Augusto Batalla le negó el gol forastero a Aitor Ruibal (49'). Al margen de esta situación, el pleito se siguió jugando al ritmo que querían los locales, que nuevamente se acercaron a la apertura de la cuenta con disparo de Palazón (70') que remeció el poste.

Pellegrini, visiblemente disgustado con el pobre espectáculo de sus dirigidos, fue moviendo las piezas para tratar de cambiarle la cara a su equipo. No obstante y a pesar de incluir modificaciones en todas las líneas, el elenco verdiblanco fue incapaz de generar acciones de riesgo en el pórtico rival.

Al final los heliopolitanos se conformaron con cerrarse en el fondo y rescataron un deslucido empate sin goles que los estancó en el sexto puesto con 25 puntos, a nueve de la zona de clasificación a UEFA Champions League.

Real Betis tendrá pocos días para digerir el resultado ya que este jueves enfrenta a Real Murcia por los dieciseisavos de final de Copa del Rey.