Betis de Pellegrini tuvo el retorno de Isco y rescató un empate contra Girona

Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, vivió una compleja jornada en la liga española, con un esforzado 1-1 ante Girona como local, en el marco de la fecha 13.

La visita abrió la cuenta en La Cartuja de Sevilla al minuto 20, con la anotación de Vladyslav Vanat.

Una buena noticia para el "Ingeniero" fue el retorno del mediocampista Isco Alarcón en el segundo tiempo, tras una larga baja de tres meses por lesión.

El volante entró a los 60' y fue iluminado, pues dio la asistencia para la igualdad de Betis; obra de Diego Valentín Gómez a los 75'.

Sin embargo, los "verderones" en la búsqueda de remontar sufrieron la agónica expulsión del delantero Antony (90+1'), quien intentó una arriesgada chilena y golpeó en la cara a Joel Roca.

De esta manera, Betis quedó con 21 puntos en un quinto puesto que da pasajes a la Europa League, pero le abrió las puertas a Espanyol, que está tres unidades abajo y enfrentará a Sevilla este lunes 24 de noviembre.