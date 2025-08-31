Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

FC Barcelona dejó escapar importantes puntos tras igualar ante Rayo Vallecano

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los azulgranas cedieron posiciones en el torneo español.

FC Barcelona dejó escapar puntos al empatar 1-1 frente a Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, por la tercera fecha de La Liga, cediendo posiciones en la parte alta de la tabla.

El conjunto azulgrana abrió el marcador en el minuto 40 con un penal convertido por Lamine Yamal, mientras que Fran Pérez (67') anotó el empate para los locales.

Con este resultado, los "culés" se ubicaron en el cuarto lugar de la tabla con siete puntos, mientras que los "franjirrojos" se encuentran en la décima posición con cuatro unidades.

El próximo partido de FC Barcelona será como local ante Valencia CF el domingo 14 de septiembre a las 16:00 horas (20:00 GMT). Por su parte, Rayo Vallecano visitará a Osasuna el mismo día a las 13:30 horas (17:30 GMT).

