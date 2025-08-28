Gabriel Suazo fue inscrito por Sevilla y podrá debutar oficialmente en La Liga

Luego de perderse las dos primeras fechas con Sevilla CF, el defensor chileno Gabriel Suazo finalmente fue inscrito por el elenco andaluz y podrá ser opción este fin de semana para el técnico argentino Matías Almeyda.

De acuerdo a lo publicado por Estadio Deportivo, la inscripción del seleccionado nacional pasó por un gesto del brasileño Marcao, quien aceptó bajarse el sueldo y a cambio firmó una extensión de contrato.

Según la misma publicación, es una vía que la Liga permite "consiguiendo mediante esta prórroga que el futbolista en cuestión cobre de menos a más, para aliviar así el techo de gasto especialmente en ese primer año".

De esta manera, Suazo podrá jugar el próximo sábado en el duelo como visita frente Girona, donde se hace imperiosa una victoria luego de comenzar La Liga con dos caídas.