Pellegrini se llenó de críticas tras el debut de Betis en la Liga de España

El técnico chileno Manuel Pellegrini y Real Betis hicieron ayer lunes su debut en La Liga de España 2025-2026 con un amargo empate 1 de visita frente al Elche, y la prensa hispana criticó al entrenador nacional por el resultado.

Es el caso de El Desmarque, que calificó la igualdad como "decepcionante" ante un recién ascendido y le puso nota 3.

"Del empate tiene mucha culpa. Llega 30 segundos después de una pausa de hidratación. Con su equipo venido a menos, era la ocasión perfecta para corregir errores, recuperar fuerzas y equilibrar al equipo... pero ocurrió todo lo contrario. Superado por un recién ascendido", sostuvo la publicación.

En tanto, Estadio Deportivo le puso nota 4 al DT nacional y comentó que "su plan de partido no salió bien. Mandó a apretar en la primera mitad y eso sirvió para ponerse por delante, pero luego su equipo estuvo demasiado contemplativo ante el fútbol-control ordenado por Eder Sarabia (DT rival). Lo confió todo al trabajo defensivo y salió cruz".

Mientras que El País sostuvo que "lo fue el equipo verdiblanco por su desidia y por su paso atrás poco entendible cuando ganaba por 0-1. Tampoco fueron buenos los cambios de Manuel Pellegrini, que desarmó su centro del campo y permitió que el Elche diera un paso adelante".

"Betis no supo cerrar el encuentro en la segunda parte. Falló dos opciones claras al contragolpe y cometió un error fatal. Se metió demasiado atrás, algo impropio en los equipos de Pellegrini, y su acumulación de jugadores en el área propia crujió en el gol del Elche", añadió.