Pellegrini se llenó de críticas tras el debut de Betis en la Liga de España
Los medios hispanos aseguraron que el DT tuvo responsabilidad en la paridad ante un recién ascendido.
El técnico chileno Manuel Pellegrini y Real Betis hicieron ayer lunes su debut en La Liga de España 2025-2026 con un amargo empate 1 de visita frente al Elche, y la prensa hispana criticó al entrenador nacional por el resultado.
Es el caso de El Desmarque, que calificó la igualdad como "decepcionante" ante un recién ascendido y le puso nota 3.
"Del empate tiene mucha culpa. Llega 30 segundos después de una pausa de hidratación. Con su equipo venido a menos, era la ocasión perfecta para corregir errores, recuperar fuerzas y equilibrar al equipo... pero ocurrió todo lo contrario. Superado por un recién ascendido", sostuvo la publicación.
En tanto, Estadio Deportivo le puso nota 4 al DT nacional y comentó que "su plan de partido no salió bien. Mandó a apretar en la primera mitad y eso sirvió para ponerse por delante, pero luego su equipo estuvo demasiado contemplativo ante el fútbol-control ordenado por Eder Sarabia (DT rival). Lo confió todo al trabajo defensivo y salió cruz".
Mientras que El País sostuvo que "lo fue el equipo verdiblanco por su desidia y por su paso atrás poco entendible cuando ganaba por 0-1. Tampoco fueron buenos los cambios de Manuel Pellegrini, que desarmó su centro del campo y permitió que el Elche diera un paso adelante".
"Betis no supo cerrar el encuentro en la segunda parte. Falló dos opciones claras al contragolpe y cometió un error fatal. Se metió demasiado atrás, algo impropio en los equipos de Pellegrini, y su acumulación de jugadores en el área propia crujió en el gol del Elche", añadió.