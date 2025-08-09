Real Betis cerró su pretemporada con dudas tras caída ante Málaga

Málaga CF se impuso por un marcador de 3-1 sobre Real Betis en la 35ª edición del Trofeo Costa del Sol, disputado en el Estadio La Rosaleda.

Los goles para el conjunto local fueron obra de David Larrubia en dos ocasiones y de Chupe, mientras que Juan Camilo Hernández descontó para el equipo bético en el tramo final del encuentro.

La secuencia de goles comenzó con el primer tanto de Larrubia tras una asistencia de Carlos Dotor. Tras el descanso, Málaga anotó dos goles en un minuto: Larrubia completó su doblete para el 2-0 y, en la jugada posterior, Chupe estableció el 3-0.

El gol de Real Betis llegó por medio de un remate de cabeza de Hernández tras un centro de Ángel Ortiz.

El partido, que registró una asistencia de más de 27.000 espectadores, tuvo que ser detenido durante 17 minutos al minuto 2 de juego debido a un paro cardiorrespiratorio sufrido por un aficionado en la grada, quien fue atendido y trasladado con pulso, según informó el club local.

El encuentro significó el regreso de Isco Alarcón y Manuel Pellegrini a La Rosaleda, siendo el primer enfrentamiento entre ambos equipos en este estadio desde diciembre de 2017.

Con este resultado, Málaga CF cierra su pretemporada con un balance de tres victorias, un empate y una derrota. Por su parte, Real Betis concluye su preparación con tres triunfos, un empate y tres derrotas, a una semana del inicio de la competición oficial de liga para ambos clubes.