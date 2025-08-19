Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Real Madrid con el estreno de Mastantuono venció a Osasuna en La Liga de España

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El futbolista argentino tuvo se debut con los "merengues":

Real Madrid con el estreno de Mastantuono venció a Osasuna en La Liga de España
 EFE

Un platinado Franco Mastantuono debutó en la liga española.
En portada

Real Madrid, con el estreno del ariete argentino Franco Mastantuono, venció por 1-0 a Osasuna en el Estadio "Santiago Bernabéu" en su debut en la nueva temporada de La Liga de España

Mastantuono, exjugador de River Plate, ingresó al minuto 68, reemplazando a su compañero Brahim Díaz.

El único gol del partido lo anotó el delantero francés Kylian Mbappé de penal al minuto 51. Además, en los minutos finales, Abel Bretones fue expulsado en el equipo visitante.

El próximo encuentro de Real Madrid será como visitante ante Real Oviedo, el domingo 24 de agosto a las 15:30 horas (19:30 GMT).

En portada