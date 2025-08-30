Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y chubascos
Santiago12.1°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Sevilla sumó su primer triunfo de la temporada en el debut de Gabriel Suazo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno se estrenó en el duelo con Girona.

Sevilla sumó su primer triunfo de la temporada en el debut de Gabriel Suazo
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Sevilla celebró este sábado la primera victoria de la temporada al ganar por 2-0 en Montilivi contra Girona, que seguirá colista con tres derrotas en tres jornadas.

El equipo de Matías Almeyda consiguió los tres puntos con dos contragolpes: El debutante Alfon González abrió el marcador en el minuto 30 e Isaac Romero sentenció en el minuto 55, también tras pase de Rubén Vargas.

Este encuentro marcó el debut del chileno Gabriel Suazo en el cuadro de Nervión, luego que la institución resolvió los problemas administrativos que impedían su inscripción.

El resultado dejó a los andaluces en el puesto 12 con 3 puntos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada