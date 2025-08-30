Sevilla sumó su primer triunfo de la temporada en el debut de Gabriel Suazo

Sevilla celebró este sábado la primera victoria de la temporada al ganar por 2-0 en Montilivi contra Girona, que seguirá colista con tres derrotas en tres jornadas.

El equipo de Matías Almeyda consiguió los tres puntos con dos contragolpes: El debutante Alfon González abrió el marcador en el minuto 30 e Isaac Romero sentenció en el minuto 55, también tras pase de Rubén Vargas.

Este encuentro marcó el debut del chileno Gabriel Suazo en el cuadro de Nervión, luego que la institución resolvió los problemas administrativos que impedían su inscripción.

El resultado dejó a los andaluces en el puesto 12 con 3 puntos.