Golpe al bolsillo: Justicia condenó a PSG a pagar 61 millones de euros a Kylian Mbappé

La batalla legal entre Kylian Mbappé y París Saint-Germain tuvo un capítulo decisivo este martes. El Tribunal de lo Laboral de París condenó a la institución francesa a pagar los atrasos salariales a su exfigura, ordenando una ejecución provisional de la sentencia, lo que obliga al club a desembolsar el dinero incluso si decide recurrir el fallo.

El monto total asciende a unos 61 millones de euros. Esta cifra incluye los salarios y primas reclamadas por el delantero (valoradas en 55 millones) más el pago de vacaciones adeudadas. Si bien la suma es significativa, es inferior a los 260 millones que solicitaba el futbolista inicialmente en su demanda.

PSG "se reserva el derecho de apelar"

La reacción del club parisino no se hizo esperar. A través de un comunicado, aseguró que "siempre ha actuado con buena fe y con integridad", añadiendo que ejecutarán la pena, pero que se "reservan el derecho de apelar". Pese al conflicto, la entidad presidida por Nasser Al Khelaifi cerró su mensaje deseando al jugador "lo mejor para el resto de su carrera".

El golpe para el cuadro galo fue doble, ya que el tribunal desestimó todas sus peticiones. El PSG exigía 450 millones de euros alegando un comportamiento "desleal" de Mbappé al no comunicar con antelación su salida a Real Madrid en 2024, argumento que fue rechazado por la justicia.

Desde la defensa del atacante mostraron satisfacción. "Llevamos 18 meses reclamando el pago de los salarios que le debían y es lo que hemos obtenido", declaró la abogada Delphine Verheyden a la salida del tribunal. Por su parte, la letrada Frédérique Cassereau calificó la sentencia como "histórica" al afianzar los derechos de los futbolistas frente a los clubes.