Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago24.2°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga francesa

Por amenaza de disturbios: Hinchas de PSG no podrán acudir a Marsella

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los hinchas de París Saint-Germain no podrán acudir este domingo a Marsella, donde su equipo juega un partido liguero contra su máximo rival, una medida que se repite de forma sistemática desde 2015 por la amenaza de disturbios entre ambas aficiones.

La delegación del Gobierno emitió una circular en la que prohíbe a toda personas identificada como aficionado del PSG acudir a Marsella ni acceder al Estadio Velódromo, en el que juega Olympique de Marsella.

También veta todo desplazamiento colectivo de aficionados del equipo de la capital en París y su región.

Síguenos en Google News
Las + leídas