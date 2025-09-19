Por amenaza de disturbios: Hinchas de PSG no podrán acudir a Marsella

Los hinchas de París Saint-Germain no podrán acudir este domingo a Marsella, donde su equipo juega un partido liguero contra su máximo rival, una medida que se repite de forma sistemática desde 2015 por la amenaza de disturbios entre ambas aficiones.

La delegación del Gobierno emitió una circular en la que prohíbe a toda personas identificada como aficionado del PSG acudir a Marsella ni acceder al Estadio Velódromo, en el que juega Olympique de Marsella.

También veta todo desplazamiento colectivo de aficionados del equipo de la capital en París y su región.