Crystal Palace derribó a Liverpool en penales para conquistar la Community Shield

En el mítico Wembley, Crystal Palace celebró con todo su título de la Community Shield, al imponerse a Liverpool por 3-2 en penales luego de haber igualado 2-2 en los 90 minutos.

Antes del pitazo inicial, hinchas de las "Aguilas" protestaron por la exclusión de su equipo de la Europa League por multipropiedad. Además, se llevó a cabo un nuevo minuto de silencio por Diogo Jota.

[Fotos] "UEFA mafia": Hinchas de Crystal Palace protestaron por su exclusión de Europa League #Cooperativa90 https://t.co/kF4nSHUkN0 pic.twitter.com/kOVL2slEcy — Cooperativa (@Cooperativa) August 10, 2025

El partido se puso en marcha y rápidamente los "reds" (vestidos de blanco) abrieron la cuenta: Hugo Ekitike puso el 1-0 de Liverpool a los cuatro minutos de juego.

El Palace respondió con un penal para Jean-Philippe Mateta a los 17', pero rápidamente Jeremie Frimpong (21') le devolvió la ventaja al campeón de la Premier League.

La escuadra ganadora de la última FA Cup volvió a emparejar las cifras a los 77' con Ismaila Sarr. Así, el duelo terminó yéndose a la tanda de penales.

Mohamed Salah, de una discreta jornada, erró el primer tiro de la tanda. El arquero Dean Henderson se vistió de héroe en Crystal Palace al atajar los disparos de Alexis Mac Allister y Harvey Elliot; contenciones que neutralizaron los fallos de Eberechi Eze y Borna Sosa en sus respectivos remates.

De esta manera, Crystal Palace se proclamó supercampeón y sumó su segundo título de elite en el fútbol inglés, sumándose a la mencionada FA Cup 2024/25 que le permitió jugar, y ganar, esta Community Shield.