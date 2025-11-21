¿Cuándo y dónde ver el clásico entre Arsenal y Tottenham en la Premier League?

Arsenal y Tottenham se volverán a ver las caras en el clásico del norte de Londres, por la fecha 12 de la Premier League, en el Emirates Stadium, este domingo 23 de noviembre.

Los "Gunners" quieren mantener su ventaja en el liderato de la Premier League con 26 puntos, mientras que los "Spurs" buscan recortar distancias, ya que ocupan la quinta posición con 18 unidades.

El duelo está pactado para las 13:30 horas (16:30 GMT) de este domingo 23 de noviembre y podrás seguirlo por streaming en Disney+.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.