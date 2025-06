Josep Guardiola sobre Gaza: "Me duele y me asusta verlo"

El español Josep Guardiola, entrenador de Manchester City, aseguró que le duele "todo el cuerpo" al ver lo que está ocurriendo en Gaza y que esto no es cuestión de ideologías sino de "amor por la vida" y de cuidar al "vecino".

El entrenador catalán habló sobre este tema al recibir un doctorado honorario en la Universidad de Mánchester por sus éxitos en el City y por el trabajo de su fundación Guardiola Sala.

"Es muy doloroso ver lo que pasa en Gaza. Me duele todo el cuerpo de verlo. Y quiero dejarlo claro, esto no va sobre ideologías. No va sobre si estoy en lo correcto o si estoy equivocado. Esto va sobre el amor a la vida y cuidar de tu vecino. Quizás veamos a los niños y niñas que mueren por una bomba en un hospital y pensemos que no tiene que ver con nosotros, pero, cuidado, los próximos podemos ser nosotros", dijo Pep.

"Los próximos niños de cuatro o cinco años pueden ser los nuestros. Cuando pienso en mis hijos, María, Mario y Valentina... Cuando veo cada mañana la pesadilla que todos esos niños tienen que vivir en Gaza, me asusto mucho", añadió Guardiola.

"Puede que esta imagen nos parezca muy lejana, pero me recuerda a una historia. Un bosque está en llamas y todos los animales tienen miedo y no tienen esperanza, pero un pájaro pequeño va y viene desde el mar llevando agua en el pico. Una serpiente se ríe de él y pregunta, '¿por qué lo haces? Nunca lo vas a apagar'. El pájaro responde 'Sí, lo sé, pero estoy haciendo mi parte'", complementó.

"El pájaro sabe que no va a apagar el fuego, pero se niega a no hacer nada. Es un mundo que constantemente nos repite que somos muy pequeños para marcar la diferencia, esa respuesta me recuerda que el poder de un individuo no va sobre la escala, es sobre la elección, sobre negarte a quedarte en silencio", cerró.