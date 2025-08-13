La Premier rendirá homenaje a Diogo Jota con minuto de silencio en la primera jornada

La Premier League guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la primera jornada que se disputan este fin de semana como homenaje al fallecido Diogo Jota, quien perdió la vida junto a su hermano André Silva, en un accidente de tráfico en España el pasado 3 de julio.

Además del minuto de silencio, los jugadores de todos los clubes llevarán brazaletes negros, mientras que en las pantallas se compartirán mensajes e imágenes del futbolista portugués.

Tanto Liverpool como Wolverhampton Wanderers, donde jugó Jota, de 28 años, realizarán homenajes propios en sus encuentros ante Bournemouth y Manchester City, respectivamente.

El pasado domingo, durante la disputa de la Community Shield, entre Liverpool y Crystal Palace, la leyenda de Liverpool, Ian Rush, acompañado por Steve Parish, presidente de Crystal Palace, dejaron una ofrenda floral en el fondo de Wembley donde se situaron los aficionados de Liverpool, que desplegaron una pancarta en homenaje al jugador, levantando el título de la Premier League.

El minuto de silencio posterior, sin embargo, tuvo que ser finalizado antes de tiempo por los gritos de varios aficionados del Palace, lo que provocó abucheos por parte de la hinchada del Liverpool.