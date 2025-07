Liverpool oficializó el retiro de su camiseta número 20 en honor a Diogo Jota

A través de un comunicado, Liverpool FC ratificó el retiro del dorsal número 20 en todas sus categorías a modo de homenaje al portugués Diogo Jota, futbolista que falleció trágicamente a sus 28 años el pasado 3 de julio en un accidente automovilístico.

Horas después de la muerte del delantero, el club anticipó que el número 20 sería "inmortalizado", hecho que se hizo oficial durante este viernes 11 de julio "tras consultar con su esposa, Rute, y su familia".

Los "reds" hicieron énfasis en que la medida se extenderá "en todos los niveles, incluidos los femeninos y de academia".

Liverpool FC will retire the number 20 jersey across all levels of the club in honour and memory of Diogo Jota.