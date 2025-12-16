Tribunal condenó a 21 años de cárcel al autor del atropello masivo a hinchas de Liverpool

La Justicia británica dictó sentencia sobre uno de los episodios más oscuros en las celebraciones deportivas recientes. Un tribunal de Londres condenó a 21 años y seis meses de prisión a Paul Doyle, responsable del atropello masivo ocurrido el pasado mayo contra un grupo de aficionados de Liverpool que festejaban la obtención de la Premier League.

Doyle, antiguo soldado de la Marina de 54 años, embistió a la multitud con su vehículo en el centro de la ciudad, dejando un saldo de 134 personas heridas, incluidos varios menores de edad. En el juicio, el acusado enfrentó cargos por 31 delitos graves, luego de declararse culpable del ataque en noviembre pasado.

El juez Andrew Menary fue contundente en su fallo y descartó motivaciones ideológicas o terroristas, atribuyendo el hecho a la "impaciencia y arrogancia" del conductor. "Sus acciones causaron horror y devastación a una escala nunca antes vista por este tribunal. Atropellar a una multitud con tanta persistencia y desprecio por la vida humana desafía la comprensión común", argumentó el magistrado.

La investigación determinó que la conducción de Doyle fue "agresiva y peligrosa". Según la Fiscalía, el sujeto actuó de manera deliberada motivado por la frustración del tráfico y el caos de los festejos, tomando riesgos innecesarios, saltándose semáforos y adelantando vehículos a alta velocidad antes de impactar a los seguidores de Liverpool.