Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

[VIDEO] El estremecedor homenaje de Liverpool a Diogo Jota en su debut por la Premier

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "reds" recordaron la memoria de su fallecido futbolista en Anfield.

[VIDEO] El estremecedor homenaje de Liverpool a Diogo Jota en su debut por la Premier
Liverpool abrió la temporada 2025/26 de la Premier League con emotivos homenajes al portugués Diogo Jota y su hermano André Silva antes del pitazo inicial contra Bournemouth en Anfield.

Los fanáticos "reds" portaron múltiples camisetas, bufandas y pancartas en recuerdo de Jota, fallecido el pasado julio en un accidente automovilístico. Además, el club dispuso cartulinas en cada butaca para hacer un mosaico con las iniciales de ambos jugadores.

Durante la salida de los protagonistas al terreno de juego se entonó con emoción el clásico "You'll never walk alone", mientras un conmovido plantel de Liverpool se disponía sobre el terreno de juego.

El último tributo antes del inicio del encuentro fue un estremecedor minuto de silencio que fue respetado a cabalidad por todos los presentes en el estadio.

