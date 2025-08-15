Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

[VIDEO] La emoción de Mohamed Salah por cántico de la hinchada de Liverpool en honor a Diogo Jota

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El crack egipcio fue el último en dejar la cancha de Anfield tras el triunfo sobre Bournemouth.

[VIDEO] La emoción de Mohamed Salah por cántico de la hinchada de Liverpool en honor a Diogo Jota
El egipcio Mohamed Salah, estrella de Liverpool, fue protagonista de un emotivo momento este viernes tras el debut triunfal de su equipo en el inicio de la Premier League.

Después de la victoria por 4-2 sobre Bournemouth en Anfield, Salah, autor del cuarto gol de los "Reds", fue el último en dejar la cancha y no aguanto la emoción con el cántico de los hinchas de Liverpool dedicaron al fallecido Diogo Jota.

Salah empezó a aplaudir y visiblemente emocionado se secó las lágrimas antes de dejar la cancha.

