Julio Gutiérrez tras asumir como DT en Udinese Primavera: Es un gran logro para un chileno

El flamante entrenador del equipo Primavera de Udinese, el chileno Julio Gutiérrez, comentó sus sensaciones luego de haber sido designado en el cargo tras dos años como ayudante.

"Es un paso importante en mi carrea como entrenador, es una gran responsabilidad y me tiene muy feliz el desafío de este proyecto. Ya llevo tres años en el club y los dos últimos fui ayudante en la Primavera", comentó el exdelantero a El Mercurio.

Explicó que su principal objetivo al mando de esta escuadra es "formar jugadores para el primer equipo, es el objetivo uno. La última campaña no fue buena, se descendió a la Serie 2 y el conocer a los muchachos es una ventaja".

"Considero que este es un gran logro como entrenador chileno, yo hice todos mis cursos en Italia, hice un gran sacrificio y me llegó la hora, por eso entiendo que tenga notoriedad. No puedo pensar en el nivel de Pellegrini ni compararme con él, pero es un primer paso, quiero hacer mi carrera, el ambiente italiano es difícil para el entrenador extranjero", finalizó antes de hablar de sus compatriotas en el cuadro de Friuli.

"Alexis aún no llega, no sé si verá la rescición para ir a jugar a otro lado. Damián, que no podrá jugar en Primeravera por su edad, ya está en trabajos de la pretemoporada y algunos hablan de salir a préstamo", expresó.