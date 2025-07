Napoli presentó su nueva indumentaria de entrenamiento y dentro de su material promocional destacó la sorpresa de Kevin de Bruyne tras recibir la mítica indumentaria con el número 10 de Diego Maradona.

El club italiano retiró en el 2000 aquel dorsal inmortalizado por el argentino, pero decidió entregárselo a su gran refuerzo en el mercado de pases.

De Bruyne quedó notablemente emocionado, repitiendo "No, no, no". Sin embargo, el utilero de inmediato frenó su emoción le aclaró que "es solo para entrenar".

