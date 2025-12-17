Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi
¿Es de IA? El viral pase de Messi a un elefante en su visita a India
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El astro argentino estuvo junto a Inter Miami en una gira internacional.
Tras el fin de la gira internacional de Inter Miami en India, Lionel Messi se despidió con un viral video en el cual le lanzó pases a elefantes.
La grabación que se difundió rápidamente por redes sociales muestra al astro argentino junto a sus compañeros tirar pases a los animales que respondían y buscaban los balones.
