Messi pasó de la euforia a las disculpas: Le gritó gol a jugador de Atlas y le regaló la camiseta

La noche de ayer miércoles Inter Miami venció por 2-1 a Atlas en el marco de la Leagues Cup y más allá del resultado sorprendió la actitud de Lionel Messi, quien luego de asistir para el gol del triunfo le gritó el gol al uruguayo Matías Cóccaro.

El episodio, ocurrido en los últimos minutos, dejó espacio para la polémica, aunque el propio futbolista charrúa aclaró todo y contó que el rosarino se acercó tras el pitazo final para disculparse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESPN Argentina (@espnargentina)

"Cuando hicimos el 1-1, motivé a mis compañeros, les dije de ir a buscar el segundo y él (Messi) se lo tomó mal. Después, cuando hicieron el gol, él lo festeja adelante mío. Después del partido me pide disculpas. Habla de lo que es el tipo", dijo el futbolista del elenco mexicano.

"Ganó todo, y con 38 años está impecable y viene y me lo grita. El loco quiere seguir ganando. No le puedo decir nada, es el mejor de la historia. Le dije, con él me callo la boca. Y con Suárez, que es mi ídolo", añadió.

En las imágenes que se viralizaron se vio al capitán argentino muy enojado con el exdelantero de Huracán de Parque Patricios: "¡Tomá! Andá a buscarlo, andá a buscarlo el segundo", le gritó en la cara una vez que se confirmó el agónico tanto de Marcelo Weigandt que significó el 2-1 final.

El delantero uruguayo de 27 años remarcó que la situación no escaló y que el desenlace fue positivo tras el intercambio en la cancha y los vestuarios. "Cuando terminó el partido, nos dimos un abrazo. Le dije: '¿Qué te voy a decir a vos?'. Soy ganador, siempre quiero ganar. Él lo entendió y me dijo: 'Te mando la camiseta'. Que venga a disculparse de esa manera habla muy bien de él como persona. Me quedo muy tranquilo con la imagen que me deja", explicó ya con la camiseta rosada 10 de Messi.