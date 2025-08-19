Magallanes anunció la desvinculación del técnico Ivo Basay

Este martes, Magallanes anunció a través de un comunicado el despido de Ivo Basay como director técnico del primer equipo, debido a los malos resultados que mantienen al club en la penúltima posición con 19 puntos de la Liga de Ascenso.

"Informamos que Ivo Basay deja de ser el director técnico de nuestro primer equipo. Agradecemos su entrega y profesionalismo durante su estadía en el club", publicaron en su cuenta oficial de Instagram.

El "Hueso", estuvo a cargo de la "Academia" durante siete partidos, en los que registró cuatro derrotas, dos empates y solo una victoria, conseguida frente a San Luis de Quillota.