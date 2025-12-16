"Me dio tristeza": Bruno Fernandes reveló que Manchester United intentó venderlo a Arabia

Bruno Fernandes encendió la polémica en Inglaterra tras revelar detalles inéditos sobre su continuidad en Manchester United. El capitán del equipo aseguró que la institución intentó venderlo durante el último mercado de fichajes al recibir una oferta millonaria desde Arabia Saudí, situación que lo dejó profundamente afectado en lo emocional.

En entrevista con la cadena portuguesa Canal 11, el volante de 31 años detalló que Al-Hilal presentó una propuesta valorada en 80 millones de libras. "Desde el club, sentí un poco como que 'si te vas, no pasa nada para nosotros' y eso me dolió. Más que dolor, me dio tristeza", confesó Fernandes sobre la actitud de la directiva.

Pese a la indiferencia dirigencial, el mediocampista optó por permanecer en Old Trafford. La decisión pasó por motivos familiares, su amor por la camiseta y una charla determinante con el entrenador Rúben Amorim. "Hoy en día, la lealtad no se ve como antes. Podría haberme ido el último verano y habría ganado mucho más dinero. No voy a decir dónde, pero hubiera ganado muchos trofeos", reflexionó.

Fernandes, quien anotó un gol en el reciente empate 4-4 ante Bournemouth, cerró su intervención lamentando la falta de identidad en algunos sectores de la institución. "Lo que pasó me duele, pero no hay nada que criticar en mi tiempo aquí. Siempre doy todo en el campo. Pero ver cómo algunos no valoran el club de la misma manera también me entristece", sentenció.