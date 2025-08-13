Arturo Salah sobre Manuel Pellegrini: Es la única salvación que tiene el fútbol chileno

El expresidente de la ANFP, Arturo Salah, planteó la opción de Manuel Pellegrini como futuro seleccionador, destacando la trayectoria, liderazgo y capacidad del "Ingeniero" para devolver el orden al balompié nacional, recordando incluso que ya intentó sumarlo en el pasado.

"Estamos en la crisis más profunda del fútbol chileno. En su momento, cuando había que buscar un entrenador para la selección fue con el primero que hablé. Él estaba en un momento profesional óptimo, pero estaba en otro nivel", comentó con el podcast El Gerente de The Clinic.

Posteriormente, expuso: "Se fijan que ahora en las últimas entrevistas que dio Pellegrini, flexibilizó esa posibilidad. Siempre ha dicho que quiere cerrar su carrera dirigiendo a Chile. Él tiene una espalda tremenda como para poder neutralizar todo este desorden y falta de visión técnica que tiene el fútbol actual".

"Si bien la selección es una parte, es lo más importante e influye mucho en todo el desarrollo de la actividad. Si se logra ordenar eso y los que están al lado administran bien o no hacen locuras, porque una persona con el liderazgo Manuel no lo permitiría, él es la única salvación que tiene el fútbol chileno", cerró.