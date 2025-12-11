En España elogiaron a Pellegrini tras triunfo en Europa League: Su plan se ejecutó a la perfección

Luego de las contundentes críticas por la derrota ante FC Barcelona, la prensa española hizo las pases con el chileno Manuel Pellegrini y alabó el planteamiento de Real Betis en el triunfo sobre Dínamo de Zagreb que acercó al cuadro verdiblanco a la clasificación en UEFA Europa League.

"Su plan de juego se ejecutó a la perfección. Mandó a su equipo a atacar desde el primer minuto y dio sus frutos de forma espectacular. La decisión de presionar alto y rápido arrolló al Zagreb. Táctica y gestión del partido magistrales", destacó el portal Sports Dunia.

Desde una óptica similar, el medio partidario Betis Web le concedió al "Ingeniero" que "el encuentro se desarrolló según el plan previsto. El equipo resolvió el partido en la primera parte, dio protagonismo a jugadores menos habituales y gestionó bien los esfuerzos pensando en el siguiente compromiso".

Un comentario similar emitió El Desmarque. "Se cumplió el guion que seguramente habría soñado en su cabeza. Un partido resuelto al descanso, reivindicación de los segundos espadas y dosificación de esfuerzos de cara al próximo fin de semana", puntualizaron.

Estadio Deportivo, en tanto, aseguró que el DT de 72 años "se tomó muy en serio el choque con la presencia de hombres claves como Antony y Abde, y apostó por un experimento que le funcionó a la perfección, pues Riquelme, situado entre líneas, fue protagonista en los dos primeros goles. Un once muy apropiado y equilibrado para la ocasión que resolvió en la primer parte".