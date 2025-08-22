Pellegrini: "Estuvimos muy sólidos, apretamos más arriba y llevamos el ritmo"

El técnico de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se mostró "feliz" tras el triunfo de su equipo frente a Alavés, por 1-0, en el estreno de su "exilio" de dos años en el Estadio La Cartuja por la remodelación del "Benito Villamarín", ya que destacó que estuvieron "muy sólidos", apretaron "más arriba" y marcaron "el ritmo" que querían.

"Estoy muy contento. La semana pasada merecimos más", dijo tras el encuentro en referencia al 1-1 cosechado en la primera jornada liguera en Elche, al tiempo que resaltó que ante el rival estuvieron "muy sólidos defensivamente", tuvieron llegadas y, sobre todo, nunca perdieron la concentración.

Sobre el juego de su equipo, Pellegrini indicó que "es distinto según los equipos con los que uno juega" y valoró en este caso que Real Betis tuvo "llegadas muy claras" y no cayó en "ninguna desconcentración defensiva", lo que "agranda más el rendimiento del equipo".

El entrenador santiaguino también se alegró "mucho" por el mediapunta argentino Giovani Lo Celso, autor del tanto del triunfo del conjunto verdiblanco, y enfatizó que "tiene gol, lo hace bien y donde él juegue, tiene una visión única".

Respecto al ambiente vivido en este primer partido como local en La Cartuja, admitió que al principio "tenía un poco de temor por el cambio de estadio", aunque prontó quedó disipado porque sabían que "el ambiente de la hinchada de Betis no va a cambiar nunca" y que contarían con el mismo respaldo de siempre por parte de la afición.

Preguntado por la recta final del mercado de fichajes, Pellegrini se centró en la competición y afirmó que ahora están "concentrados en tratar de ganar al Celta de visita el miércoles" y luego les "toca el Athletic, y ahí cierra el mercado", además de subrayar que "las aspiraciones" del Betis esta temporada "son muy grandes"