Pellegrini valoró histórico récord en la banca de Real Betis: "Es una gran emoción"

El chileno Manuel Pellegrini manifestó su alegría por convertirse en el técnico con más partidos en la banca de Real Betis, superando el registro de Lorenzo Serra Ferrer.

"Es una gran emoción", declaró Pellegrini en rueda de prensa, señalando que "no es fácil en un club tan pasional como el Betis" en el que se le "han pasado volando estos seis años".

También se refirió al rendimiento de su equipo en la victoria 2-0 ante Osasuna: "Salvo una llegada peligrosa de ellos en la segunda parte, los supimos controlar. Dejamos la meta a cero, nos encaramos a puestos de Europa League y a un punto de la Champions. Muy contento, sobre todo tras venir de jugar el miércoles en Europa".

Destacó que están "en puestos de Europa League con 12 puntos, a uno del Elche", un equipo con el que se les "criticó por empatar con ellos: estamos sólidos y comprometidos. Hemos hecho cambios y el jueves los haremos de nuevo", indicó.

De la cita en Europa ante Ludogorets, comentó que juegan el jueves "y luego no habrá descanso para el domingo ante el Espanyol: veremos la mejor manera de encarar ambos partidos", señaló.