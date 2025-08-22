Real Betis de Pellegrini consiguió su primera victoria en la liga a costa de Alavés

En el marco de la segunda fecha de La Liga, Real Betis de Manuel Pellegrini festejó su primera victoria del certamen español al imponerse por 1-0 a Deportivo Alavés en el Estadio La Cartuja.

Luego del amargo empate de la primera fecha ante Elche, los pupilos del "Ingeniero" necesitaban sumar de a tres y así quedó demostrado desde el inicio del cotejo, con una disposición ofensiva que se tradujo en la apertura de la cuenta a los 15 minutos a través de Giovani Lo Celso, quien no perdonó tras un rebote de la defensa.

A pesar de este buen arranque, el cuadro sevillano le cedió terreno a una visita que no tardó en responder y transformó en figura al portero Pau López, quien se lució con dos magnificas intervenciones para mantener el cero en su arco (28' y 38').

El conjunto del técnico chileno, recuperó el control del compromiso en el comienzo del segundo tiempo, quedando cerca de aumentar las diferencias por medio de Juan Camilo Hernández (50') y Héctor Bellerín (59'). La respuesta albiazul llegó en los pies de Abde Rebbach, pero el guardameta desvió (63').

De esta manera, el elenco verdiblanco consiguió su primer triunfo de la temporada y sumó cuatro puntos, instalándose en la cima del torneo, a la espera de que se jueguen los otros nueve partidos de la fecha.

Este miércoles las 15:00 horas de Chile, Pellegrini y los suyos enfrentarán a Celta de Vigo en el estadio de Balaídos.