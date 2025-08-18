Real Betis de Pellegrini empató ante Elche en su debut en una nueva temporada de La Liga

Real Betis, dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, empató 1-1 en su visita a Elche, partido disputado en el Estadio "Manuel Martínez Valero" y válido por la primera fecha de La Liga de España.

El conjunto andaluz se aproximó primero con peligro a los 11 minutos, cuando Héctor Bellerín desbordó por la derecha y centró hacia atrás para Aitor Ruibal, cuyo remate fue contenido con una gran reacción de Matías Dituro.

La apertura de la cuenta llegó a los 21'. Rodrigo Riquelme recuperó en mediocampo y filtró un pase perfecto para Aitor Ruibal, quien encaró solo al arquero, lo eludió y definió de zurda para el 1-0 parcial.

Elche pudo igualar las acciones a los 63 minutos, en los pies de Álvaro Rodríguez, pero su remate de zurda, al segundo palo del arco bético, se fue desviado por centímetros.

Finalmente, cuando todo parecía sentenciado, Elche encontró el empate en el minuto 81, tras una buena secuencia colectiva, Martim Neto habilitó a Germán Valera, quien con un derechazo cruzado superó a Pau López y selló el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Real Betis y Elche sumaron su primer punto de la temporada y se ubican en la medianía de la tabla.

El equipo de Pellegrini volverá a la cancha el viernes 22 de agosto, cuando reciba a Deportivo Alavés en el estadio La Cartuja (15:30 horas de Chile).