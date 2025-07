Atlético de Madrid confirmó la partida de Rodrigo de Paul a Inter Miami

El elenco español Atlético de Madrid hizo oficial este viernes la salida del volante argentino Rodrigo de Paul rumbo a Inter de Miami de la MLS, donde coincidirá por primera vez en clubes con su compatriota Lionel Messi.

De Paul recibió un mensaje de despedida de los "colchoneros" tras el fin de un periodo de cuatro temporadas y 187 partidos jugados, con 14 goles y 26 asistencias.

"Desde nuestro club le deseamos mucha suerte a Rodrigo de Paul en sus futuros proyectos personales y profesionales", señaló el "Atleti" en su sitio web oficial.

De esta manera, se confirmaron los rumores acerca del fichaje por el equipo estadounidense, colocando fin anticipado a una estancia en Madrid que estaba firmada hasta 2026.

Además, culminó el segundo paso de De Paul por el fútbol europeo, que inició en 2016 con la camiseta de Udinese. El trasandino se fue del "Viejo Continente" sin sumar títulos.

Respecto a Inter Miami, palpitó el anuncio de su nuevo fichaje referenciando el apodo "Motorcito" del mediocampista, mostrando el botón de encendido de un auto con sus iniciales.

