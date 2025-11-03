Bolivia tuvo un debut perdedor en el Mundial sub 17 de Catar

Bolivia tuvo su ansiado regreso a un mundial de fútbol, aunque el resultado no fue el esperado dado que la sub 17 del elenco sudamericano se inclinó por 3-1 ante Sudáfrica en partido válido por el Grupo A del Mundial de Catar 2025.

En la cancha 7 del Aspire Zone, complejo deportivo donde se jugará todo el torneo, el cuadro albiverde se llenó de ilusión luego de la expulsión de Sive Pama (36'), pero solo dos minutos después Emile Witbooi logró la apertura de la cuenta para los "bafana-bafana".

Neo Bohloko (51') aumentó para los africanos y Jesús Maraude (72') descontó y volvió a encender la ilusión boliviana, pero en los descuentos Shaun Els puso cifras definitivas.

El próximo duelo de Bolivia será el jueves 6 ante Italia.

En otro partido de la jornada, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos igualaron 1-1 en duelo del Grupo C. Mayed Adel abrió la cuenta para el elenco emiratí y Nick Bennette logró la paridad para los centroamericanos.

En esta misma serie, Senegal y Croacia igualaron sin goles.