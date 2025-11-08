12:50 - | Comenzaron los últimos partidos del día: Arabia Saudita de inmediato se impone a Nueva Zelanda e Irlanda mide fuerzas con Uzbekistán

12:28 - | Resultado que le permite a La Roja soñar: Francia y Canadá firmaron un empate 0-0 en el otro partido del Grupo K en la segunda fecha del Mundial sub 17

12:28 - | Finalmente el segundo gol de Estados Unidos se anuló por el VAR y con Tayikistán se van al descanso 1-1

12:27 - | Estados Unidos reaccionó antes del descanso y lo da vuelta por 2-1 ante Tayikistán

12:16 - | Paraguay y Panamá ya juegan su partido por el Grupo J

11:46 - | Estados Unidos cae tempranamente frente a Tayikistán, con gol de Mukhammad Nazriev a los tres minutos

11:27 - | Austria puso la firma en el final: Nicolas Jozepovic colocó el 3-0 ante Mali en los 90 4'

11:20 - | Gol de Uganda, que le empata a Chile en los descuentos con agónica anotación de Derick Ssozi

11:20 - | Austria derrota por 2-0 a Mali con goles de Johannes Moser y Hasan Deshishku

10:42 - | Asharaf Tapsoba adelanta a Burkina Faso por 2-1 ante República Checa

10:35 - | Empieza el segundo tiempo de Chile y a la vez arranca el otro partido del Grupo K: Francia juega con Canadá

10:20 - | ¡GOOOOL CHILENO! En el cierre del primer tiempo, Bruno Torres adelantó a La Roja ante Uganda

10:02 - | Ya se juega el partido entre Mali y Austria por el Grupo L del Mundial sub 17

10:01 - | ¡GOL CHECO! Rápidamente Vit Skrkon puso el 1-1 ante Burkina Faso

09:58 - | ¡GOL DE BURKINA FASO! Mohamed Zongo abrió la cuenta ante República Checa