Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.2°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17

Los resultados de este sábado en el Mundial sub 17 de Catar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl

Los resultados de este sábado en el Mundial sub 17 de Catar
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Vídeos + Vistos
En portada

Este sábado 8 de noviembre se juega la segunda jornada de la segunda fecha del innovador Mundial sub 17 de Catar, certamen que reúne a 48 selecciones.

Sigue acá los resultados:

  • Uganda 1-1 Chile, Finalizado.

0-1: 45+3' Bruno Torres (CHI); 1-1: 90+3' Derick Ssozi (UGA)

  • República Checa 1-2 Burkina Faso, Finalizado

0-1: 27' Mohamed Zongo (BFA); 1-1: 30' Vit Skrkon (CZE); 0-2: 50' Ashraf Tapsoba (BFA)

  • Mali 0-3 Austria, Finalizado

0-1: 36' Johhannes Moser (AUT); 0-2: 61' Hasan Deshishku (AUT); 0-3: 90+4' Nicolas Jozepovic

  • Francia 0-0 Canadá, Finalizado
  • Estados Unidos 1-1 Tayikistán, Segundo iempo

0-1: 3' Mukhammad Nazriev (TAY); 1-1: 30' Nimfasha Berchimas (EE.UU.)

  • Paraguay 0-0 Panamá, Primer tiempo
  • Arabia Saudita 1-0 Nueva Zelanda, Primer tiempo
  • Irlanda 0-0 Uzbekistán, Primer tiempo

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

12:50 - | Comenzaron los últimos partidos del día: Arabia Saudita de inmediato se impone a Nueva Zelanda e Irlanda mide fuerzas con Uzbekistán

12:28 - | Resultado que le permite a La Roja soñar: Francia y Canadá firmaron un empate 0-0 en el otro partido del Grupo K en la segunda fecha del Mundial sub 17

12:28 - | Finalmente el segundo gol de Estados Unidos se anuló por el VAR y con Tayikistán se van al descanso 1-1

12:27 - | Estados Unidos reaccionó antes del descanso y lo da vuelta por 2-1 ante Tayikistán

12:16 - | Paraguay y Panamá ya juegan su partido por el Grupo J

11:46 - | Estados Unidos cae tempranamente frente a Tayikistán, con gol de Mukhammad Nazriev a los tres minutos

11:27 - | Austria puso la firma en el final: Nicolas Jozepovic colocó el 3-0 ante Mali en los 90 4'

11:20 - | Gol de Uganda, que le empata a Chile en los descuentos con agónica anotación de Derick Ssozi

11:20 - | Austria derrota por 2-0 a Mali con goles de Johannes Moser y Hasan Deshishku

10:42 - | Asharaf Tapsoba adelanta a Burkina Faso por 2-1 ante República Checa

10:35 - | Empieza el segundo tiempo de Chile y a la vez arranca el otro partido del Grupo K: Francia juega con Canadá

10:20 - | ¡GOOOOL CHILENO! En el cierre del primer tiempo, Bruno Torres adelantó a La Roja ante Uganda

10:02 - | Ya se juega el partido entre Mali y Austria por el Grupo L del Mundial sub 17

10:01 - | ¡GOL CHECO! Rápidamente Vit Skrkon puso el 1-1 ante Burkina Faso

09:58 - | ¡GOL DE BURKINA FASO! Mohamed Zongo abrió la cuenta ante República Checa

09:30 - | ¡ARRANCÓ UNA NUEVA JORNADA DE MUNDIAL! Chile enfrenta a Uganda y en simultáneo República Checa se mide con Burkina Faso

Relacionados
Lo + de Deportes
Leído
Escuchado
Visto
Comentado