[VIDEOS] Los goles que encendieron la ilusión de Chile en el Mundial sub 17

Los goles de Zidane Yáñez y Matías Orellana encendieron la ilusión de Chile en el Mundial sub 17 luego de la apertura de la cuenta lograda por Canadá en el primer tiempo

Mira acá los tantos

¡GOOOL DE CHILE!



Zidane Yáñez anotó el 1-1 ante Canadá para que la Roja sueñe con la clasificación. November 11, 2025