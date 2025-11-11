Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17
[VIDEOS] Los goles que encendieron la ilusión de Chile en el Mundial sub 17
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los goles de Zidane Yáñez y Matías Orellana encendieron la ilusión de Chile en el Mundial sub 17 luego de la apertura de la cuenta lograda por Canadá en el primer tiempo
Mira acá los tantos
¡GOOOL DE CHILE!— DSPORTS (@DSports) November 11, 2025
Zidane Yáñez anotó el 1-1 ante Canadá para que la Roja sueñe con la clasificación.#MundialSub17EnDSPORTS | #U17WC. pic.twitter.com/Ha4L7CFlQl
¡LO DIO VUELTA CHILE!— DSPORTS (@DSports) November 11, 2025
Matías Orellana capturó el rebote dentro del área y selló el 2-1 ante Canadá.
La Roja necesita un gol más para clasificar a la siguiente ronda.#MundialSub17EnDSPORTS | #U17WC. pic.twitter.com/VEXJJ1UB8x