Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Con debut de La Roja: La jornada inaugural del Mundial sub 20 Chile 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue todos los detalles de la Copa del Mundo en Cooperativa.cl.


En portada

Este sábado 27 de septiembre arranca la Copa Mundial de Fútbol sub 20 de Chile 2025, con Santiago y Valparaíso dando el vamos de forma paralela en una jornada doble que además tiene el debut de La Roja como duelo estelar.

  • Japón 0-0 Egipto, Primer tiempo. Gurpo A. Estadio Nacional.
  • Corea del Sur 0-2 Ucrania, Primer tiempo. Grupo B. Estadio "Elías Figueroa".

0-1: 12'  Hennadiy Synchuk (UCR); 0-2: 15' Oleksandr Pyshchur (UCR)

  • Paraguay vs. Panamá, 20:00 horas. Grupo B. Estadio "Elías Figueroa".

17:14 - | ¡Gol de Ucrania! Oleksandr Pyshchur marca el 0-2 sobre Corea del Sur en Valparaíso #Cooperativa90

17:14 - | ¡Gol de Ucrania! Hennadiy Synchuk anota ante Corea del Sur la primera anotación en el Mundial Sub 20 en Chile

17:01 - | ¡Arrancó el Mundial Sub 20 Chile 2025! En el Nacional, Japón enfrenta a Egipto y en Valparaíso, Corea del Sur se mide ante Ucrania #Cooperativa90

16:57 - | En paralelo en Valparaíso, Ucrania y Corea del Sur también entonan sus himnos antes del partido del Mundial Sub 20 en el Estadio "Elías Figueroa"

16:57 - | ¡Equipos a la cancha del Nacional! Se escuchan los himnos de Japón y Egipto antes del primer duelo del Mundial Sub 20 en Chile

16:22 - | Los jugadores de Japón y Egipto ya hacen el trabajo precompetitivo antes del partido inaugural del Mundial Sub 20

16:14 - | A las 17:00 horas arranca el primer partido del Mundial, en el Grupo A que integra Chile, con el duelo entre Japón y Egipto

16:14 - | Los hinchas ya llegan al Nacional en Santiago y al "Elías Figueroa" en Valparaíso, para los duelos inaugurales del Mundial Sub 20 en Chile

14:24 - | Rossel volvió a aparecer en primera fila, esta vez en el mensaje del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, deseando suerte a los representantes sudamericanos

14:02 - | "Nos teñimos de rojo": La Embajada de Japón en Chile palpitó el inicio del Mundial, donde las selecciones de ambos países jugarán en la segunda fecha del Grupo A

09:50 - | Un grave error dejó fuera de la fiesta a algunos fanáticos

