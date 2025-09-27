Con debut de La Roja: La jornada inaugural del Mundial sub 20 Chile 2025
Sigue todos los detalles de la Copa del Mundo en Cooperativa.cl.
Este sábado 27 de septiembre arranca la Copa Mundial de Fútbol sub 20 de Chile 2025, con Santiago y Valparaíso dando el vamos de forma paralela en una jornada doble que además tiene el debut de La Roja como duelo estelar.
0-1: 12' Hennadiy Synchuk (UCR); 0-2: 15' Oleksandr Pyshchur (UCR)
17:14 - | ¡Gol de Ucrania! Oleksandr Pyshchur marca el 0-2 sobre Corea del Sur en Valparaíso #Cooperativa90
17:14 - | ¡Gol de Ucrania! Hennadiy Synchuk anota ante Corea del Sur la primera anotación en el Mundial Sub 20 en Chile
17:01 - | ¡Arrancó el Mundial Sub 20 Chile 2025! En el Nacional, Japón enfrenta a Egipto y en Valparaíso, Corea del Sur se mide ante Ucrania #Cooperativa90
16:57 - | En paralelo en Valparaíso, Ucrania y Corea del Sur también entonan sus himnos antes del partido del Mundial Sub 20 en el Estadio "Elías Figueroa"
16:57 - | ¡Equipos a la cancha del Nacional! Se escuchan los himnos de Japón y Egipto antes del primer duelo del Mundial Sub 20 en Chile
16:22 - | Los jugadores de Japón y Egipto ya hacen el trabajo precompetitivo antes del partido inaugural del Mundial Sub 20
16:14 - | A las 17:00 horas arranca el primer partido del Mundial, en el Grupo A que integra Chile, con el duelo entre Japón y Egipto
16:14 - | Los hinchas ya llegan al Nacional en Santiago y al "Elías Figueroa" en Valparaíso, para los duelos inaugurales del Mundial Sub 20 en Chile
15:46 - | Ñuñoa y Valparaíso ya tienen todo listo para abrir el mundial en simultáneo
%uD83D%uDCCDSantiago— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 27, 2025
%uD83D%uDCCDValparaiso
Views Football = %uD83D%uDE0D#U20WC pic.twitter.com/j6RLQTuIZv
14:24 - | Rossel volvió a aparecer en primera fila, esta vez en el mensaje del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, deseando suerte a los representantes sudamericanos
Sudamérica vuelve a soñar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025%u2122.— Alejandro Domínguez (@agdws) September 27, 2025
Éxitos a nuestras selecciones, que representan la pasión y el talento de todo un continente.
¡A Creer en Grande y a dejar la Copa en casa! pic.twitter.com/XRx8LGSh2G
14:02 - | "Nos teñimos de rojo": La Embajada de Japón en Chile palpitó el inicio del Mundial, donde las selecciones de ambos países jugarán en la segunda fecha del Grupo A
%u26BD Hoy Arranca la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 %uD83C%uDFC6— Embajada del Japón en Chile (@JapanEmb_Chile) September 27, 2025
%uD83D%uDCAA A las 17:00 se juega el partido inaugural: %uD83C%uDDEF%uD83C%uDDF5 vs %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDEC %uD83D%uDE4C%uD83C%uDFFB ¡Vamos con todo apoyando a nuestros Samurai Blue! %uD83D%uDC99
Y más tarde ¡nos teñimos de rojo %uD83D%uDD34%uD83E%uDD29para alentar a Chile %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1 en su debut frente a Nueva Zelanda %uD83C%uDDF3%uD83C%uDDFF!
%uD83D%uDD25%uD83D%uDE4C%uD83C%uDFFB%u26BD pic.twitter.com/zCySUDgrGV
13:42 - | Revisa la oncena que preparó La Roja
[Fotos] La formación de @LaRoja para su debut en el Mundial sub 20 ante Nueva Zelanda #Cooperativa90 https://t.co/nvUlG3XEpd pic.twitter.com/Zt1geoJq0t— Cooperativa (@Cooperativa) September 27, 2025
12:12 - | Conmebol puso al duelo de Chile y Nueva Zelanda como el partido del día. En paralelo, Paraguay enfrentará a Panamá en Valparaíso
10:43 - | Repasa cómo llega La Roja al inicio del torneo
[PREVIA] @LaRoja buscará imponerse como anfitrión ante Nueva Zelanda en su debut en el Mundial Sub 20 #Cooperativa90 https://t.co/H126KsPnBh pic.twitter.com/SyvysGYE2Q— Cooperativa (@Cooperativa) September 27, 2025
10:15 - | La FIFA incluyó al capitán de Chile, Juan Francisco Rossel, entre las grandes figuras en la previa del Mundial
