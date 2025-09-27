17:14 - | ¡Gol de Ucrania! Oleksandr Pyshchur marca el 0-2 sobre Corea del Sur en Valparaíso #Cooperativa90

17:14 - | ¡Gol de Ucrania! Hennadiy Synchuk anota ante Corea del Sur la primera anotación en el Mundial Sub 20 en Chile

17:01 - | ¡Arrancó el Mundial Sub 20 Chile 2025! En el Nacional, Japón enfrenta a Egipto y en Valparaíso, Corea del Sur se mide ante Ucrania #Cooperativa90

16:57 - | En paralelo en Valparaíso, Ucrania y Corea del Sur también entonan sus himnos antes del partido del Mundial Sub 20 en el Estadio "Elías Figueroa"

16:57 - | ¡Equipos a la cancha del Nacional! Se escuchan los himnos de Japón y Egipto antes del primer duelo del Mundial Sub 20 en Chile

16:22 - | Los jugadores de Japón y Egipto ya hacen el trabajo precompetitivo antes del partido inaugural del Mundial Sub 20

16:14 - | A las 17:00 horas arranca el primer partido del Mundial, en el Grupo A que integra Chile, con el duelo entre Japón y Egipto

16:14 - | Los hinchas ya llegan al Nacional en Santiago y al "Elías Figueroa" en Valparaíso, para los duelos inaugurales del Mundial Sub 20 en Chile

15:46 - | Ñuñoa y Valparaíso ya tienen todo listo para abrir el mundial en simultáneo %uD83D%uDCCDSantiago

14:24 - | Rossel volvió a aparecer en primera fila, esta vez en el mensaje del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, deseando suerte a los representantes sudamericanos Sudamérica vuelve a soñar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025%u2122.



14:02 - | "Nos teñimos de rojo": La Embajada de Japón en Chile palpitó el inicio del Mundial, donde las selecciones de ambos países jugarán en la segunda fecha del Grupo A %u26BD Hoy Arranca la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 %uD83C%uDFC6

13:42 - | Revisa la oncena que preparó La Roja [Fotos] La formación de @LaRoja para su debut en el Mundial sub 20 ante Nueva Zelanda #Cooperativa90 https://t.co/nvUlG3XEpd pic.twitter.com/Zt1geoJq0t — Cooperativa (@Cooperativa) September 27, 2025

10:43 - | Repasa cómo llega La Roja al inicio del torneo [PREVIA] @LaRoja buscará imponerse como anfitrión ante Nueva Zelanda en su debut en el Mundial Sub 20 #Cooperativa90 https://t.co/H126KsPnBh pic.twitter.com/SyvysGYE2Q — Cooperativa (@Cooperativa) September 27, 2025