Córdova y el debut triunfal en el Mundial Sub 20: Es un gran envión anímico ganar en el último minuto

Chile sufrió hasta el último minuto pero finalmente logró quedarse con un agónico triunfo por 2-1 sobre Nueva Zelanda en su debut en el Mundial sub 20 disputado en el país, resultado que celebró el director técnico nacional Nicolás Córdova.

En conversación con la transmisión oficial del duelo, el estratego valoró especialmente la forma en que se consiguió la victoria gracias a un tanto de Ian Garguez en el epílogo de la contienda.

"Es un gran envión anímico ganar en el último minuto, además en tu casa. Creo que el equipo entendió la intención de ir a buscar el partido cuando este se complicó. Por ratos se nos perdió la pelota, pero ya hay que pensar en el duro encuentro que se viene con Japón", comentó el estratega.

Sobre el desarrollo de las acciones, el entrenador admitió que: "El rival era muy duro en lo físico, nos iba a cerrar los espacios, sobretodo en el medio. Nos costó encontrar a Lautaro Millán y Agustín Arce, porque Nueva Zelanda achicó esos espacios".

Por último, proyectando los próximos desafíos del Equipo de Todos, Córdova remarcó que "hicimos un buen partido. Hay mucho que mejorar aún, debemos seguir creciendo, pero su súper importante empezar así".