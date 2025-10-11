Entre este sábado 11 y domingo 12 de octubre se disputarán los cuartos de final en la Copa del Mundo Sub 20 de Chile, con cuatro partidos, siendo el más destacado el duelo entre México y Argentina.

- Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl:

Sábado 11 de octubre

España vs. Colombia. 17:00 horas. Estadio Fiscal de Talca. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

México vs. Argentina. 20:00 horas. Estadio Nacional. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Domingo 12 de octubre

Estados Unidos vs. Marruecos. 17:00 horas. Estadio El Teniente