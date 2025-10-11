Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

El desarrollo de los cuartos de final en la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.

El desarrollo de los cuartos de final en la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025
Entre este sábado 11 y domingo 12 de octubre se disputarán los cuartos de final en la Copa del Mundo Sub 20 de Chile, con cuatro partidos, siendo el más destacado el duelo entre México y Argentina.

- Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl:

Sábado 11 de octubre

Domingo 12 de octubre

  • Estados Unidos vs. Marruecos. 17:00 horas. Estadio El Teniente
  • Noruega vs. Francia. 20:00 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander".

16:42 - | Acaba de terminar el calentamiento previo de abmos equipos en el Estadio Fiscal de Talca

16:08 - | Sintoniza Cooperativa Deportes para enterarte de todos los detalles de este duelo

12:23 - | Talca y Santiago están listos para los partidos

09:22 - | Los cuartos de final del Mundial sub 20 arrancan este sábado. Revisa la agenda para hoy

