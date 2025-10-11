El desarrollo de los cuartos de final en la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025
Entre este sábado 11 y domingo 12 de octubre se disputarán los cuartos de final en la Copa del Mundo Sub 20 de Chile, con cuatro partidos, siendo el más destacado el duelo entre México y Argentina.
16:42 - | Acaba de terminar el calentamiento previo de abmos equipos en el Estadio Fiscal de Talca
12:23 - | Talca y Santiago están listos para los partidos
The #U20WC quarter-finals are here!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 11, 2025
Here is everything you need to know. %u2B07%uFE0F
09:22 - | Los cuartos de final del Mundial sub 20 arrancan este sábado. Revisa la agenda para hoy
%u231B%uFE0F%u26BD%uFE0F ¡Llegó la hora de jugar por un lugar en las semifinales!#U20WC— Copa Mundial FIFA %uD83C%uDFC6 (@fifaworldcup_es) October 11, 2025