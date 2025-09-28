Italia logró un sufrido triunfo ante Australia en su debut en el Mundial Sub 20

Este domingo, Italia logró un sufrido triunfo 1-0 ante Australia en el Estadio "Elias Figueroa Brander" en su debut en el Mundial Sub 20, por la primera fecha del grupo D.

El único tanto del partido fue anotado por Matías Mannini de penal al minuto 10 del encuentro, partiendo con buen pie su participación en esta edición de la cita planetaria que se celebra en nuestro país.

Así, el equipo del Viejo Continente se instaló en el primer puesto del grupo D, a la espera de lo que ocurra entre Argentina y Cuba, a las 20:00 horas (23:00 GMT). La escuadra oceánica, en tanto, quedó en último lugar.

El siguiente partido de Italia será frente a Cuba el miércoles 1 de octubre a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio "Elias Figueroa Brander", mientras que Australia se medirá ante Argentina el mismo día a las 20:00 horas (23:00 GMT) y en el mismo reducto deportivo.