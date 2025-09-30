La cuarta jornada de la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025
Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.
Este martes 30 de septiembre sigue el desarrollo de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, con el inicio de la segunda fecha en el Grupo A y Grupo B.
11:48 - | Revisa la previa de Cooperativa.cl
[PREVIA] @LaRoja enfrenta a Japón en su prueba de fuego por el Mundial sub 20 #U20WorldCup #Cooperativa90 https://t.co/1GF71vqSTw pic.twitter.com/TdI8zLkcYj— Cooperativa (@Cooperativa) September 30, 2025
11:47 - | ¡Hoy juega La Roja sub 20!
¡El anfitrión quiere seguir por la senda triunfadora! %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1%uD83D%uDCAA#CreeEnGrande | #U20WC pic.twitter.com/0bOC69jDzD— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 30, 2025
11:45 - | El listado de partidos para esta jornada
Here's the slate for MD4 %u26BD%uFE0F#U20WC | #LegendsInTheMaking— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 30, 2025