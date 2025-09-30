Este martes 30 de septiembre sigue el desarrollo de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, con el inicio de la segunda fecha en el Grupo A y Grupo B.

Síguelo en Cooperativa.cl:

Egipto vs. Nueva Zelanda. 17:00 horas. Grupo A. Estadio Nacional.

Panamá vs. Ucrania. 17:00 horas. Grupo B. Estadio "Elías Figueroa Brander".

Chile vs. Japón. 20:00 horas. Grupo A. Estadio Nacional.