Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

La cuarta jornada de la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.

La cuarta jornada de la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025
Este martes 30 de septiembre sigue el desarrollo de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, con el inicio de la segunda fecha en el Grupo A y Grupo B.

Síguelo en Cooperativa.cl:

  • Egipto vs. Nueva Zelanda. 17:00 horas. Grupo A. Estadio Nacional.
  • Panamá vs. Ucrania. 17:00 horas. Grupo B. Estadio "Elías Figueroa Brander".
  • Chile vs. Japón. 20:00 horas. Grupo A. Estadio Nacional.
  • Corea del Sur vs. Paraguay. 20:00 horas. Grupo B. Estadio "Elías Figueroa Brander".

