Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

La Roja va por la clasificación: La séptima jornada de la Copa Mundial Sub 20

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.

La Roja va por la clasificación: La séptima jornada de la Copa Mundial Sub 20
Este viernes 2 de octubre se llevará a cabo la séptima jornada de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, con duelos correspondientes a la tercera fecha para definir los grupos A y B.

Asimismo, La Roja se juega la clasificación a octavos de final contra Egipto a las 20:00 horas.

Síguelo en Cooperativa.cl:

  • Ucrania 2-1 Paraguay. Finalizado. Grupo B. Estadio Nacional.

1-0: 46' Maksym Derkach (UCR); 1-1: 69' César Miño (PAR); 2-1: 80' Matvii Ponomarenko (UCR)

  • Panamá 1-2 Corea del Sur. Finalizado. Grupo B. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso.

0-1: 24' Hyun-min Kim (COR); 1-1:52' Kevin Walder (PAN); 1-2: 58' Shin Min-Ha (COR)

  • Nueva Zelanda vs. Japón. 20:00 horas. Grupo A. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso.
  • Chile vs. Egipto. 20:00 horas. Grupo A. Estadio Nacional. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

18:41 - | ¡SE CIERRA EL GRUPO B! Ucrania triunfó ante Paraguay en el Nacional y Corea del Sur venció a Panamá en Valparaíso

18:38 - | ¡Gool de Ucrania! Matvii Ponomarenko vuelve a poner la ventaja en el Nacional y complica a Paraguay en la recta final del partido

18:28 - | ¡Empate en el Nacional! Paraguay pone la paridad ante Ucrania gracias al gol de César Miño

18:19 - | ¡Caen los goles! Kevin Walder pone la igualdad en Valparaíso ante Corea del Sur, pero los asiáticos respondieron a Panamá inmediatamente con gol de Shin Min-Ha

18:02 - | ¡El segundo tiempo de los partidos arranca con gol para Ucrania! Maksym Derkach pone la ventaja frente a Paraguay en el Nacional

17:48 - | ¡Al entretiempo! Corea del Sur vence a Panamá en Valparaíso y Ucrania iguala con Paraguay en el Estadio Nacional

17:26 - | ¡Se abrió la cuenta en Valparaíso! Corea del Sur anotó el primer gol ante Panamá gracias a Hyun-min Kim

17:00 - | ¡COMENZÓ LA ÚLTIMA FECHA GRUPAL DEL MUNDIAL SUB 20! El Grupo B se define en simultáneo con los duelos Ucrania vs. Paraguay y Panamá vs. Corea del Sur, en Santiago y Valparaíso

14:41 - | Repasa la cartelera para este viernes, que da inicio a la última fecha grupal con las definiciones de los Grupos B y A, a las 17:00 y 20:00 horas

