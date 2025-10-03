Este viernes 2 de octubre se llevará a cabo la séptima jornada de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, con duelos correspondientes a la tercera fecha para definir los grupos A y B.

Asimismo, La Roja se juega la clasificación a octavos de final contra Egipto a las 20:00 horas.

Síguelo en Cooperativa.cl:

Ucrania 2-1 Paraguay. Finalizado. Grupo B. Estadio Nacional.

1-0: 46' Maksym Derkach (UCR); 1-1: 69' César Miño (PAR); 2-1: 80' Matvii Ponomarenko (UCR)

Panamá 1-2 Corea del Sur. Finalizado. Grupo B. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso.

0-1: 24' Hyun-min Kim (COR); 1-1:52' Kevin Walder (PAN); 1-2: 58' Shin Min-Ha (COR)