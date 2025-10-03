La Roja va por la clasificación: La séptima jornada de la Copa Mundial Sub 20
Este viernes 2 de octubre se llevará a cabo la séptima jornada de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, con duelos correspondientes a la tercera fecha para definir los grupos A y B.
Asimismo, La Roja se juega la clasificación a octavos de final contra Egipto a las 20:00 horas.
1-0: 46' Maksym Derkach (UCR); 1-1: 69' César Miño (PAR); 2-1: 80' Matvii Ponomarenko (UCR)
0-1: 24' Hyun-min Kim (COR); 1-1:52' Kevin Walder (PAN); 1-2: 58' Shin Min-Ha (COR)
18:41 - | ¡SE CIERRA EL GRUPO B! Ucrania triunfó ante Paraguay en el Nacional y Corea del Sur venció a Panamá en Valparaíso
18:39 - | ¡FORMACIÓN CONFIRMADA! Repasa la oncena de Chile para su duelo ante Egipto
18:38 - | ¡Gool de Ucrania! Matvii Ponomarenko vuelve a poner la ventaja en el Nacional y complica a Paraguay en la recta final del partido
18:28 - | ¡Empate en el Nacional! Paraguay pone la paridad ante Ucrania gracias al gol de César Miño
18:19 - | ¡Caen los goles! Kevin Walder pone la igualdad en Valparaíso ante Corea del Sur, pero los asiáticos respondieron a Panamá inmediatamente con gol de Shin Min-Ha
18:02 - | ¡El segundo tiempo de los partidos arranca con gol para Ucrania! Maksym Derkach pone la ventaja frente a Paraguay en el Nacional
17:48 - | ¡Al entretiempo! Corea del Sur vence a Panamá en Valparaíso y Ucrania iguala con Paraguay en el Estadio Nacional
17:26 - | ¡Se abrió la cuenta en Valparaíso! Corea del Sur anotó el primer gol ante Panamá gracias a Hyun-min Kim
17:00 - | ¡COMENZÓ LA ÚLTIMA FECHA GRUPAL DEL MUNDIAL SUB 20! El Grupo B se define en simultáneo con los duelos Ucrania vs. Paraguay y Panamá vs. Corea del Sur, en Santiago y Valparaíso
16:54 - | Y con este 11 los surcoreanos se medirán con los "canaleros" en Valparaíso
16:53 - | Esta es la alineación de Panamá para su duelo con Corea del Sur
16:52 - | Y así formará la Albirroja contra el representante de UEFA
16:52 - | En dos alfabetos: Ucrania presentó su formación para enfrentar a Paraguay
14:41 - | Repasa la cartelera para este viernes, que da inicio a la última fecha grupal con las definiciones de los Grupos B y A, a las 17:00 y 20:00 horas
11:26 - | Recuerda seguir el partido por la señal de Radio Cooperativa
11:25 - | Revisa la previa del compromiso de La Roja ante Egipto
