Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.9°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

La Roja va por la clasificación: Los octavos de final del Mundial Sub 20

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.

La Roja va por la clasificación: Los octavos de final del Mundial Sub 20
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Vídeos + Vistos
En portada

Este martes 7 de junio comienzan los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde La Roja se mide ante México en el Estadio "Elias Figueroa Brander", en busca de la clasificación a los cuartos.

Síguelo en Cooperativa.cl:

  • Ucrania vs. España. 16:30 horas. Estadio "Elias Figueroa Brander".
  • Chile vs. México. 20:00 horas. Estadio "Elias Figueroa Brander".

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

11:27 - | Sintoniza la Radio Cooperativa para acompañarnos en el partido de La Roja

Relacionados
Lo + de Deportes
Leído
Escuchado
Visto
Comentado