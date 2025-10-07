La Roja va por la clasificación: Los octavos de final del Mundial Sub 20
Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.
Este martes 7 de junio comienzan los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde La Roja se mide ante México en el Estadio "Elias Figueroa Brander", en busca de la clasificación a los cuartos.
11:30 - | Seleccionado argentino se burló del público chileno
La dura burla que lanzó seleccionado sub 20 de Argentina al público chileno #Cooperativa90 https://t.co/7n4WAUsAsN pic.twitter.com/IR2dHluRvw— Cooperativa (@Cooperativa) October 7, 2025
11:29 - | Revisa la Previa del duelo
La Roja buscará una hazaña ante México por el pasaje a cuartos del Mundial Sub 20 #Cooperativa90 https://t.co/AR6ttVcVlt pic.twitter.com/4AHDymgmRe— Cooperativa (@Cooperativa) October 7, 2025
11:27 - | Sintoniza la Radio Cooperativa para acompañarnos en el partido de La Roja
La Roja enfrenta este martes en Valparaíso a México en los octavos de final del Mundial Sub 20 de la FIFA y lo podrás escuchar junto a #Cooperativa90 con el relato de @ernestomatomato y junto a los comentarios de Igor Ochoa y @patomunoz desde las 20:00 horas%u2026 pic.twitter.com/fhi7hhUSPL— Cooperativa (@Cooperativa) October 7, 2025