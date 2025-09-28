Este domingo 28 de septiembre continúa la acción de la Copa Mundial sub 20 de Chile 2025, con la primera fecha de los grupos C y D. Síguelo en Cooperativa.cl:

Marruecos vs. España , 17:00 horas. Grupo C. Estadio Nacional

, 17:00 horas. Grupo C. Estadio Nacional Italia vs. Australia , 17:00 horas. Grupo D. Estadio "Elías Figueroa"

, 17:00 horas. Grupo D. Estadio "Elías Figueroa" Brasil vs. México , 20:00 horas. Grupo C. Estadio Nacional. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

, 20:00 horas. Grupo C. Estadio Nacional. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl. Cuba vs. Argentina, 20:00 horas. Grupo D. Estadio "Elías Figueroa".