Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.2°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

La segunda jornada de octavos de final del Mundial Sub 20

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.

La segunda jornada de octavos de final del Mundial Sub 20
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Vídeos + Vistos
En portada

Este miércoles 8 de octubre se disputará la segunda jornada de los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025, con cuatro partidos, siendo el más destacado el duelo entre Nigeria y Argentina.

Síguelo en Cooperativa.cl:

Colombia vs. Sudáfrica. 16:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.
Argentina vs. Nigeria. 16:30 horas. Estadio Nacional.
Paraguay vs. Noruega. 20:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.
Japón vs. Francia. 20:30 horas. Estadio Nacional.

 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados
Lo + de Deportes
Leído
Escuchado
Visto
Comentado