Este miércoles 8 de octubre se disputará la segunda jornada de los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025, con cuatro partidos, siendo el más destacado el duelo entre Nigeria y Argentina.

Colombia vs. Sudáfrica. 16:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Argentina vs. Nigeria. 16:30 horas. Estadio Nacional.

Paraguay vs. Noruega. 20:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Japón vs. Francia. 20:30 horas. Estadio Nacional.