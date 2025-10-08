La segunda jornada de octavos de final del Mundial Sub 20
Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.
Este miércoles 8 de octubre se disputará la segunda jornada de los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025, con cuatro partidos, siendo el más destacado el duelo entre Nigeria y Argentina.
Síguelo en Cooperativa.cl:
Colombia vs. Sudáfrica. 16:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.
Argentina vs. Nigeria. 16:30 horas. Estadio Nacional.
Paraguay vs. Noruega. 20:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.
Japón vs. Francia. 20:30 horas. Estadio Nacional.
