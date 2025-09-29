Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago14.2°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

La tercera jornada de la Copa Mundial sub 20 Chile 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.

La tercera jornada de la Copa Mundial sub 20 Chile 2025
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Vídeos + Vistos
En portada

Este lunes 29 de septiembre continúa la acción de la Copa Mundial sub 20 de Chile 2025, con la primera fecha de los grupos E y F.

Síguelo en Cooperativa.cl:

  • Francia vs. Sudáfrica. 17:00 horas. Grupo E. Estadio El Teniente de Rancagua.
  • Noruega vs. Nigeria. 17:00 horas. Grupo F. Estadio Fiscal de Talca.
  • Estados Unidos vs. Nueva Caledonia. 20:00 horas. Grupo E.Estadio El Teniente de Rancagua.
  • Colombia vs. Arabia Saudita. 20:00 horas. Grupo F. Estadio Fiscal de Talca.

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

11:33 - | Revisa la agenda de partidos completa en Cooperativa

11:32 - | Revisa la lista completa de partidos para esta jornada en el Mundial sub 20

Relacionados
Lo + de Deportes
Leído
Escuchado
Visto
Comentado