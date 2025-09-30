Mundial Sub 20: Nueva Zelanda remontó ante Egipto y se ilusionó en el grupo de La Roja

Nueva Zelanda se recuperó tras la caída con La Roja en el debut en el Mundial Sub 20 y venció con remontada por 2-1 sobre Egipto en el Estadio Nacional, en la segunda fecha del Grupo A.

El equipo africano tomó la delantera de entrada en el compromiso, con un disparo de Ahmed Kacaka, tras asistencia de Mohamed Abdallah (4').

Sin embargo, la reacción de los oceánicos fue inmediata. Luke Brooke-Smith remató en la boca del arco para emparejar las cifras (13'), mientras que Xuan Locke concretó la remontada en los 16'.

En la segunda parte, Egipto cargó con todo en la ofensiva, pero no pudieron superar al arquero Henry Gray.

Con el resultado, Nueva Zelanda sumó tres puntos y quedó en el tercer lugar, ilusionándose de cara a la última jornada del Grupo A, en donde buscará la clasificación a octavos de final ante Japón, en Valparaíso.

Los africanos, en cambio, están colistas, sin unidades, y necesitarán un milagro ante Chile en la tercera ronda de la fase grupal, que se disputará de forma paralela el viernes, a las 20:00 horas (23:00 GMT).