Nueva Zelanda lo empató ante La Roja en el Mundial Sub 20 tras falta penal de Matías Pérez

Nueva Zelanda amargó a La Roja durante el segundo tiempo del partido debut en el Mundial Sub 20 y logró empatar el partido en el Estadio Nacional, tras una falta penal que cometió el defensa Matías Pérez.

En un contragolpe de los rivales, Pérez quedó mal posicionado y derribó a Nathan Walker en el área, una infracción que el árbitro bosnio Irfan Peljto cobró como penal.

En la banca de Chile, con Nicolás Córdova, usaron la tarjeta verde para pedir la revisión de la jugada, pero la decisión del juez europeo no cambió y cobró de forma definitiva el penal.

Fue el propio Walker el encargado de ejecutar, superando al arquero Sebastián Mella para el 1-1 parcial (84').