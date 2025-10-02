Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

[VIDEO] La emotiva celebración de Cuba tras sumar su primer punto en un Mundial desde 1989

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl
[VIDEO] La emotiva celebración de Cuba tras sumar su primer punto en un Mundial desde 1989
La selección sub 20 de Cuba concretó ayer miércoles un histórico empate 2-2 ante Italia en Valparaíso en un resultado que el plantel caribeño celebró con todo.

Esto porque más allá de sumar ante un equipo siempre protagonista a todo nivel en Copas del Mundo, esta paridad significa el primer punto para los isleños desde el Mundial sub 16 de 1989 ante Ghana.

Estos empates se suman al empate y al triunfo ante Rumania que consiguieron en 1938 en su única participación en un Mundial adulto.

Las + leídas
En portada