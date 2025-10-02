Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20
[VIDEO] La emotiva celebración de Cuba tras sumar su primer punto en un Mundial desde 1989
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La selección sub 20 de Cuba concretó ayer miércoles un histórico empate 2-2 ante Italia en Valparaíso en un resultado que el plantel caribeño celebró con todo.
Esto porque más allá de sumar ante un equipo siempre protagonista a todo nivel en Copas del Mundo, esta paridad significa el primer punto para los isleños desde el Mundial sub 16 de 1989 ante Ghana.
Estos empates se suman al empate y al triunfo ante Rumania que consiguieron en 1938 en su única participación en un Mundial adulto.
A historical moment for Cuba. 🥹#U20WC | #LegendsInTheMaking pic.twitter.com/6fmeRb7JpJ— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 1, 2025