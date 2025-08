Meneghini reprendió públicamente a Robledo por su expulsión ante Colo Colo

El empate del domingo ante Colo Colo sigue generando repercusiones en O'Higgins, especialmente por la expulsión de Alan Robledo, ya que el técnico Francisco Meneghini manifestó su molestia ante la ausencia del zaguero ante Unión La Calera este 3 de agosto.

"Fue innecesario arrojarse de esa manera. Es un jugador muy agresivo, en el buen sentido. Fue uno de los motivos por lo que lo fuimos a buscar. Estos dos partidos, hasta la expulsión, era de los mejores jugadores del equipo", sostuvo.

Seguido a ello, "Paqui" añadió que: "Se estaba mostrando rápido, agresivo, fuerte, con, presencia, personalidad y actitud para manejar la pelota. No golpeó fuerte, pero la manera de arrojarse no venía al caso. Confiamos en que no volverá a pasar".

Para cerrar el tema, Meneghini expuso que Robledo: "tiene mi confianza y mi respaldo. El primer afectado es él, estará tres partidos afuera. Después el equipo porque es un jugador importante y no lo vamos a tener. Pero por otro lado es maduro y confío mucho en que va a aprender de esta situación".

"Puso en peligro su integridad física": Así operó el VAR en la roja a Robledo ante Colo Colo #Cooperativa90 https://t.co/izWWeaikte pic.twitter.com/syUDtiIZ6B — Cooperativa (@Cooperativa) July 29, 2025

O'Higgins vuelve a hacer de local en San Fernando este domingo 3 de agosto a las 12:30 horas (16:30 GMT). Allí, el elenco "celeste" recibirá a Unión La Calera por la fecha 18 en la Liga de Primera.