Bovaglio tras la derrota ante Bolívar en la Sudamericana: "La llave no está cerrada"

Lucas Bovaglio, entrenador de Palestino, analizó la caída por 3-0 de su equipo ante Bolívar en la ida de los play-offs de Copa Sudamericana y lamentó el resultado en La Paz, aunque dio una cuota de esperanza para la revancha en Santiago.

"La llave no está cerrada. El equipo hizo el partido que tenía que hacer. Lamentablemente, viene esa acción del penal, un penal que no reclamó ningún jugador de Bolívar y, honestamente, no vi las imágenes, entonces no puedo decir si fue o no fue", señaló en conferencia de prensa.

[VIDEOS] La mano penal de Meza y el último golpe de Bolívar ante Palestino #Cooperativa90 https://t.co/r7WIZ4uXhn pic.twitter.com/ZLRpE9Plth — Cooperativa (@Cooperativa) July 17, 2025

"Lamentablemente, sobre el final del partido, siento que no es que nos descontrolamos; llegamos con lo último que nos quedaba de fuerza, de energías. Cuando pasa eso en las condiciones que te toca jugar acá (altura de La Paz), muchas veces empiezas a tener desajustes, desacoples, pérdidas de marca, y el rival lo aprovechó", sumó.

"Lamentablemente, en un partido que hicimos un esfuerzo enorme y que podríamos haber hecho un resultado distinto al que finalmente sucedió, nos terminamos llevando tres goles de diferencia", agregó el técnico.

El "Tino tino" no tendrá acción el fin de semana por la Liga de Primera, así que directamente trabajará pensando en buscar la remontada en el Estadio Nacional el miércoles 23 de julio a las 18:00 horas (22:00 GMT).